Киев начинает подготовку украинской армии к срочной мобилизации

Вашингтон, 2 марта. Украинская Рада готова утвердить законопроект, позволяющий призвать на действительную военную службу десятки тысяч воинов запаса в течение 24 часов.

Об этом заявил руководитель комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

«Этот инструмент позволит очень оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», — пояснил актуальность законодательной инициативы Завитневич.

По словам украинского депутата, в состав экстренно призываемого «оперативного резерва» войдут граждане с опытом боевых действий и наличием других специальных навыков.

Завитневич отметил, что процедура срочного призыва резервистов в ВСУ будет значительно отличаться от нынешней — в частности, на базе украинских военных комиссариатов будут развернуты центры по комплектованию команд и оказанию социальной поддержки.

Ранее сообщалось, при каких условиях США выделят очередной финансовый транш для нужд украинской армии. Об отношении офицеров ВСУ к конфликту в Донбассе информировал Царьград.