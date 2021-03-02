Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии

Минск, 2 марта. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Белоруссии в начале апреля. Такую информацию предоставил глава белорусского Минздрава Дмитрий Пинкевич.

Белорусские врачи будут использовать для процедуры российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Первые партии препарата уже поступили на территорию страны, медработники уже привились от заболевания, напомнил Пинкевич.

Производство пробной партии российского «Спутника V» началось на территории Белоруссии в феврале 2021 года. Процедура вакцинации от коронавируса в Белоруссии будет доступна все желающим без медицинских противопоказаний.