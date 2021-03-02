Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Южно-Сахалинск, 2 марта. Второе за сутки извержение вулкана Эбеко произошло на Курилах. Пеплопад не наблюдался, отметили в МЧС, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для жизнедеятельности людей нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, первое извержение было зафиксировано в утренние часы. Пепел поднялся на высоту двух километров. Второй раз вулкан выбросил пепел днем. Его высота достигла полутора километров. Шлейф распространился в юго-восточном и северном направлениях. Спасатели подчеркнули, что в Северо-Курильске, который находится в семи километрах от эпицентра, пеплопада не было.

Высота вулкана составляет 1156 метров. Ученые относят его к древним затухающим вулканам и считают его лавовое извержение маловероятным. Первая фаза выброса пепла Эбеко произошла в 2009 году. Извержение происходило в течение полугода, затем вулкан перешел в фазу покоя, но с тех пор на нем фиксируется высокая фумарольная активность.

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