Экономист Хазин оценил обещание остановить в России рост цен на яйца и курятину

Известный экономист Михаил Хазин отреагировал на обещание российских производителей мяса птицы и яиц о планах начать сдерживать рост цен на свою продукцию. Ранее стало известно, что основные российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на свою продукцию.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с руководителями крупнейших птицеводческих предприятий.

Экономист Михаил Хазин считает, что, если правительство само не в состоянии справиться с ростом цен, любая инициатива в этой области — благо и для страны, и для населения.

«Проблема есть, она объективная, и что-то с этим надо делать, — отметил Хазин в комментарии ФАН. — Для этого надо разбираться в том, что происходит. Правительство этого сделать не в состоянии: там нет ни экспертов, ни специалистов. Ну хорошо: нашлись люди, которые пытаются разобраться».

По словам экономиста, решение сдерживать цены на продукты первой необходимости не противоречит принципам рыночной экономики.

«Цены растут по понятным причинам: яйцо, из которого вырастают цыплята, импортное; корм — импортный. Понятно, что в этой ситуации цены будут расти. Другое дело, что можно попытаться пересмотреть структуру цен, для этого надо, грубо говоря, уменьшить сверхприбыль, которую получают отдельные участники рынка. А для этого надо разбираться, что это за участники, где они, и так далее. Теоретически этим должно заниматься министерство экономики. Но оно этого делать не может в силу своей некомпетентности. Ну, значит, кто-то другой должен это делать», — подчеркнул Михаил Хазин.

Отметим, яйца и мясо птиц (в первую очередь курятина, в меньшей степени мясо индейки) — занимают в структуре питания россиян важнейшее место. Взрывной спрос на яйца в России наблюдается в преддверии Пасхи, поэтому производители заранее увеличивают поставки этой продукции в предпасхальную неделю. Православная Пасха в 2021 году наступит 16 мая, соответственно, спрос на яйца в России резко возрастет после майских праздников.