Гондурас предупредил США о подготовке «мегакаравана» мигрантов

Сан-Педро-Сула, 2 марта. Несколько тысяч жителей Гондураса намерены собрать «мегакараван» для похода в США в конце марта 2021 года. Об этом со ссылкой на представителя Комиссии менонитов по социальной сфере (CASM) Цезаря Рамоса сообщило издание Departamento19.

Рамос рассказал журналистам, что очередная волна беженцев планирует направится к границе США между 20 и 31 марта. Он также предупредил, что новый караван может быть больше предыдущего, который отправился из Гондураса 15 января и насчитывал восемь тысяч человек. Очередной поток будет состоять в основном из женщин и молодежи, которые спасаются от насилия и безработицы.

«Отсутствие безопасности в стране и необходимость воссоединения семей, а также гибкость в миграционных вопросах со стороны президента США создают картину, которая заставит многих мигрантов, которые уже отправились в путешествие, сделать это снова», — подытожил Рамос.

«Штурм» границы Гватемалы

Предыдущий караван мигрантов, который отправился из Гондураса в США 15 января, снес полицейские кордоны на границе с Гватемалой.

Caravan from Honduras busting through Guatemala Border in route to the USApic.twitter.com/ZSdFqGLzxb — Drew Hernandez (@DrewHLive) January 16, 2021

Полицейским Гватемалы удалось экстрадировать в Гондурас 992 нелегальных мигранта, в том числе 163 ребенка — это лишь малая часть из восьми тысяч человек которые направлялись в Америку. В дальнейшем мигрантов удалось рассеять правоохранительным органам Мексики в сотрудничестве с США.

Общая ситуация с миграцией в Гондурасе

Гондурас считается одной из беднейших стран Латинской Америки, там также наблюдается очень высокий уровень преступности. Непростую экономическую ситуацию сильно усугубила пандемия. По данным Совета по частному бизнесу (COHEP) в течение трех последних месяцев около 600 тысяч человек остались без работы. В ноябре 2020 года в стране прошли ураганы «Эта» и «Йота», которые разрушили часть инфраструктуры Гондураса.

That migrant caravan from Honduras didn’t make it very far https://t.co/tTg33NGnaq pic.twitter.com/K7hOH3YQ1t — HotAir.com (@hotairblog) October 4, 2020

Эти факторы привели к ситуации, когда тысячи гондурасцев вынуждены отправиться в другие страны в первую очередь в США в поисках лучшей жизни. Новый президент США Джо Байден обещал в корне изменить ситуацию на границе с Мексикой, отменить жесткие антимиграционные законы, введенные Дональдом Трампом, и дать мигрантам из Центральной Америки право получить гражданство США. До сих пор, однако, ситуация не меняется — гуманистическая риторика не помешала Штатам предпринять все действия для того, чтобы рассеять предыдущий караван мигрантов из Гондураса.