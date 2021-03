Гондурас предупредил США о подготовке «мегакаравана» мигрантов

Сан-Педро-Сула, 2 марта. Несколько тысяч жителей Гондураса намерены собрать «мегакараван» для похода в США в конце марта 2021 года. Об этом со ссылкой на представителя Комиссии менонитов по социальной сфере (CASM) Цезаря Рамоса сообщило издание Departamento19.

Рамос рассказал журналистам, что очередная волна беженцев планирует направится к границе США между 20 и 31 марта. Он также предупредил, что новый караван может быть больше предыдущего, который отправился из Гондураса 15 января и насчитывал восемь тысяч человек. Очередной поток будет состоять в основном из женщин и молодежи, которые спасаются от насилия и безработицы.

Предыдущий караван мигрантов, который отправился из Гондураса в США 15 января, снес полицейские кордоны на границе с Гватемалой.

