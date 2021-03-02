Наблюдатели из США и массовые протесты: Боливия готовится к региональным выборам

Боливия готовится к региональным выборам, которые пройдут 7 марта. Будут избраны губернаторы девяти департаментов страны. Кандидаты от всех партий обещают улучшить медицинское обслуживание и оказать финансовую помощь местным предпринимателям.

На фоне подобных заявлений уже месяц в Боливии бастуют врачи. Они недовольны законом о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, который подписал боливийский лидер Луис Арсе. Известно и о долгах, которые остались у Центрального банка страны после «незаконного кредита» от МВФ, который получила временный президент Боливии Жанин Аньес.

Что обещают партии

На региональных выборах в Боливии предстоит проголосовать примерно семи миллионам избирателей. По итогам выборов будут распределены свыше четырех тысяч муниципальных постов.

В Боливии 121 политическая партия. Они зарегистрировали более 20 тыс. кандидатов. 27 февраля представители «Национальная партия действия» (PAN-BOL), партия Эво Моралеса «Движение к социализму» (MAS) и «Гражданское сообщество» (CC) встретились на площадке медиа-альянса Somos Democracia для участия в дебатах.

Рейнальдо Замбрана, кандидат в мэры столицы Сукре от PAN-BOL, рассказал, что его партия делает акцент на развитии сферы здравоохранения в столице Боливии. В планах у консерваторов — создание медицинского центра стоимостью 11 млн долларов. Боливийцы, по мнению Замбраны, должны отдать голоса за партию «из-за технического и политического предложения, которое отвечает всем требованиям нашего муниципалитета».

Энрике Леаньо, кандидат в столице от партии «Движение к социализму» (MAS), рассказал о программе Primero lo nuestro, primero Sucre («Прежде всего — наше, прежде всего — Сукре»). Проект поможет продвигать производимые в Сукре товары.

«Мы запланировали создание индустриального парка для поддержки инициатив малых и крупных компаний. Для юридических лиц у нас есть налоговые льготы», — объявил Леаньо.

Он уверен, что победу MAS на выборах обеспечит программа партии по развитию сферы здравоохранения и туризма.

Инженер Густаво Перейра, который собирается бороться за пост мэра столицы от партии Comunidad Ciudadana (CC) объявил, что намерен оказывать финансовую поддержку медицинским работникам. Кроме того, партия собирается отстроить в Сукре Центральный рынок, городской парк и больницу. В качестве главного плюса «Гражданского сообщества» Перейра назвал возраст кандидатов, которые имеют «более продвинутые взгляды в отличие от традиционных политиков».

Долги и протесты

28 февраля боливийский президент Луис Арсе заявил, что временный глава государства Жанин Аньес оставила страну с долгами перед Центральным банком Боливии после получения «незаконного» кредита от МВФ.

El jefe de Estado pide a los profesionales de salud cumplir con su juramento de servicio a la población. Ratifica que las protestas surgen por intereses personales y sectarios https://t.co/Za6b7JpsIO — EL DEBER (@grupoeldeber) February 28, 2021

«Когда мы получили правительство, у нас не было серебра, они забрали все серебро.У нас был долг перед Центральным банком Боливии», — заявил президент.

Арсе обратился к врачам, бастующим в знак протеста против закона о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Он призвал их прекратить протесты и помочь в массовой вакцинации населения против COVID-19.

«Давайте прекратим забастовки и будем вакцинировать население, которое в этом нуждается», — заявил Арсе.

Забастовки в стране начались 1 февраля. Страна является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств Южной Америки. Неблагоприятная ситуация в сфере здравоохранения заставила правительство Арсе обратиться за помощью к Кубе и Венесуэле.

Подписанный закон позволяет привлекать иностранных врачей «в случаях, когда в стране нет людских ресурсов». Профсоюз медиков уверен, что власти отдают предпочтение иностранной рабочей силе в то время как в Боливии огромное количество безработной молодежи.

Иностранные наблюдатели

Глава Верховного избирательного суда (TSE) Сальвадор Ромеро призвал кандидатов уважать «волю народа» во время региональных выборов в Боливии.

El presidente del TSE considera importante que los partidos en competencia “respeten la voluntad popular”. El 7 de marzo, 20.000 candidatos pugnarán por 4.962 cargos. Bolivia elegirá nueve gobernadores y 342 alcaldes #EleccionesSubnacionales #UstedElige... https://t.co/6nGVXOybBB — EL DEBER (@grupoeldeber) February 28, 2021

Ромеро отметил, что в ходе муниципальных выборов значительно труднее обеспечить своевременное и достоверное представление результатов из-за «логистических трудностей». Тем не менее он уверен, что международные наблюдатели помогу провести выборы в 2021 году так же успешно и чисто, как в 2020-м, когда был избран представитель партии MAS президент Арсе.

В Боливию уже прибыли представители Организации американских государств (ОАГ) и Межамериканской организации избирательных органов (Uniore). Состав делегаций будет значительно меньше, чем на выборах 2020 года из-за «меньшего интереса у международного сообщества к выборам такого масштаба», пояснил Ромеро.

Переходные выборы

Бывший президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост 10 ноября 2019 года под давлением руководства Вооруженных сил и международного сообщества. При поддержке ОАГ и США временным президентом страны стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес, которую обвиняли в связях с Соединенными Штатами. Она обещала провести внеочередные выборы в начале прошлого года, при этом общенародное голосование переносилось трижды.

Сторонник Моралеса и член партии «Движение к социализму» (MAS) Луис Арсе одержал победу в первом туре президентских выборов 18 октября 2020 года, набрав 52,4% голосов. Арсе действует в условиях пандемии COVID-19 и связанного с ней экономического кризиса. Попытки мобилизовать медицинскую систему с помощью иностранных врачей (из Кубы и Венесуэлы) привели к кризису в отношениях с медицинским сообществом, который усугубляется из-за безработицы в стране.

Муниципальные выборы 2021 года покажут, сохраняется ли в обществе поддержка правящей партии MAS и социалистических преобразований, которые запустил Эво Моралес и которые позволили за несколько лет существенно развить экономику Боливии и поддержать беднейшие слои населения за счет национализации предприятий ресурсного сектора.