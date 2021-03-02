Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли выступит на женском форуме в Москве

Москва, 2 марта. Руководство Synergy Woman Forum пригласило турецко-немецкую актрису Мерьем Узерли выступить на своем форуме. Звезда приняла предложение и выскажется на тему прав женщин.

На сайте форума появилась информация о спикерах, среди которых была звезда сериала «Великолепный век». Артистка записала видео, в котором подтвердила свой визит в Москву 16 апреля.

Знаменитость пригласила россиянок на свою встречу. По ее словам, на мероприятии будут обсуждаться женские права и возможности.

«Права женщин — словосочетание, которое лично для меня не означает, что женщина никогда не имела власть, но говорит о том, что в нашем обществе до сих пор существует большой дисбаланс. Давайте подумаем вместе, обсудим и найдем способ сделать этот мир лучшим местом для всех», — сказала 37-летняя актриса.

В начале этого года артистка во второй раз стала мамой. Сейчас у Мерьем подрастают две дочери — Лара Джемима и Лили Кои.