Стала известна стоимость нового Mitsubishi Outlander

Вашингтон, 2 марта. Американское представительство японской компании Mitsubishi озвучило стоимость кроссовера Outlander нового поколения.

Цена на автомобиль начинается от 25 795 долларов, пишет журнал «За рулем». В переводе на российскую валюту стоимость машины будет не менее 1,9 миллиона рублей. Учитывая особенность американского ценообразования, российские покупатели могут отталкиваться именно от этих цифр.

«Отмечается подорожание модели на 900 долларов или 67 тыс. рублей», — сообщает издание.

Mitsubishi Outlander прошлого поколения на российском рынке сегодня можно приобрести от 1 859 000 рублей. После прибавления к этой цене 67 тысяч стоимость новинки выходит в 1 926 000 рублей.

Японские автомобили Mitsubishi заняли первое место в рейтинге машин с самыми надежными моторами, пишет Федеральное агентство новостей. На второй строке в списке находится Mercedes-Benz, а третье место по праву занимает Volkswagen.