Герой Армении генерал «Коммандос» рассказал, что думает о Пашиняне и митингах в Ереване

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума взял эксклюзивное интервью у героя Армении генерал-майора Аркадия Тадевосяна («Коммандос», или «Горный лис»), который рассказал, что думает о митингах и армянском премьер-министре Николе Пашиняне.

Затишье перед бурей

Первый день весны в Ереване начался с сильного снегопада. Оказавшиеся в эпицентре политического взрыва армяне восприняли это не иначе как знак свыше. Одни обрадовались: дескать, Бог за нас! Другие напряженно подумали: «Не к добру». Лично мне показалось, что это сама природа призывает армянскую власть и народ к мудрости и спокойствию, с каким падали крупные хлопья снега на теплую ереванскую землю.

Первого марта в центре столицы Армении прошло сразу два больших мероприятия — митинг в поддержку премьер-министра Никола Пашиняна на Площади Баграмяна и митинг против него на Площади республики.

Накануне мы только об этом и говорили. Со всеми — от таксистов до депутатов и силовиков.

«Хотите узнать, что будет завтра? Открывайте Новый Завет и начинайте читать с конца», — так директор одного крупного армянского информагентства ответил мне на вопрос, что он ждет от сегодняшнего дня.

А вот герой Армении генерал-майор Аркадий Тадевосян («Коммандос», или «Горный лис») был уверен, что этот день многое прояснит. Не прояснил.

Пока что понятно только одно: общество расколото, наэлектризовано и готово взорваться в любую минуту.

Митинг — это маленькая жизнь

За два часа до намеченных акций я прогуливаюсь по центру Еревана, прослушиваю запись нашей с «Коммандосом» беседы (ее расшифровка будет далее). Неподалеку от парламента, где уже несколько дней стоят палатки с чаем и буржуйками, митингуют противники нынешнего премьер-министра. К ним медленно, но верно стекаются другие недовольные действующей властью. Из колонок доносятся патриотические песни, развеваются флаги. Если не знать, что происходит, можно подумать, что оказался на каком-нибудь концерте или фестивале.

Как всегда, на одного армянина в маске приходится 100 — 150 без. Как сказал мне проходящий мимо пожилой армянин: «Уже все, прошло».

Он, конечно, имел в виду коронавирус, но в голосе мужчины было столько грусти, что показалось, будто бы прошла надежда, и терять больше нечего.

Не снимайте, пожалуйста

К счастью, на этот раз мне как журналисту не повезло. Никто никого не побил, не расстрелял, даже как следует не обматерил. Все было хоть и живо, но в рамках закона.

За Пашиняна, кто бы что ни говорил, вышло сравнительно много людей. Оппозиция объяснила это задействованным по максимуму административным ресурсом. Мол, проплатили, согнали со всей страны, подключили все имеющиеся ресурсы. Так это или нет — я проверить не смог. Да, проправительственный митинг был проведен на совершенно ином уровне: сцена больше, ярче, громче. На ней с пламенной речью вещал сам Пашинян.

Но кое-что мне показалось странным: люди не хотели давать комментарии. Шарахались от камеры, как вампир от чеснока. Прятали лицо, просили не снимать.

Совсем иная ситуация в лагере противников Пашиняна. Там журналистам были очень рады. С чем это связано — остается только догадываться. Возможно, люди, к которым я подходил на Площади республики, просто стеснялись камеры. А может, им было что скрывать.

Самый лучший из армян

— У Пашиняна я был лишь раз. Больше я к нему не пойду, — говорит генерал Тадевосян.

— Почему?

— Я пришел к нему с рядом предложений, которые он в итоге не принял. Например, как вы знаете, я готовлю специалистов. Возьмем связистов: до Пашиняна подготовить одного связиста стоило примерно 10 000 драм в месяц (порядка 1 500 рублей). Курс длится пять месяцев. Затем в Вооруженных силах Республики Армения он служил два года. В наряд не ходил, картошку не чистил, никакой дедовщины. А теперь все испортили. Идет связист в армию, где экипировка и прочие затраты обходятся ему минимум в 100 000 драм. Другими словами, деньги в армии делаются на всем. В итоге из Минобороны мне приходит ответ: «Вы лучше готовьте людей по другим специальностям». Представляете? Совет мне дают. А я в советах не нуждался, я сам могу посоветовать.

— Аркадий Иванович, а как вы прокомментируете протест Генштаба ВС Армении против премьер-министра?

— Я не считаю правильным увольнять человека за то, что он посмеялся над заявлениями Пашиняна об «Искандерах» (речь идет о первом заместителе начальника Генштаба Тигране Хачатряне — прим. авт.). К тому же во время боевых действий «Искандеры» не применялись.

— Получается, за ваши слова вас тоже могут снять с должности?

— Не снимут. Я не государственный служащий, у нас общественная организация...

— Но государственное финансирование вы же получаете. Теоретически вы можете его лишиться?

— Не исключено. Это единственное, что могут сделать, — перекрыть финансовый поток. Но не более.

— А как вы относитесь к нынешним митингам?

— Дело в том, что я к стихийному митингу отношусь положительно. Это люди, потерявшие родных, работу, надежду, и они выходят. К организованным митингам я отношусь отрицательно. В таком случае они становятся направляемыми в угоду политикам. К тому же многие тезисы, звучащие на митингах и с той, и с другой стороны, правильные. Но, говоря об отрицательных явлениях, стороны сваливают вину друг на друга, не признавая при этом своих ошибок. А правда в том, что болото, в которое угодили армяне, было создано задолго до Пашиняна. Нынешний премьер лишь направил нас в него.

— И как же быть? Люди хотят действовать, они вышли на улицы, и домой их не загонишь. Однако вы авторитет для всех армян, вне зависимости от их политической позиции. Может, вы дадите им совет?

— Я хочу сказать только одно: для турка нет разницы между пропашиняновским армянином и антипашиняновским. То, что происходит сейчас в Армении, раскол в обществе, на руку врагу.

— А Россия может стать дополнительным консолидирующим фактором?

— Разумеется. Не может, она уже таковым является. Вы сами были в Российско-армянском университете (РАУ), вы говорили с ректором, вы находитесь сейчас в «Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) и общаетесь со мной — главой еще одной структуры, укрепляющей союз двух стран.

Итого

Сейчас основное внимание направлено в сторону армии. Генштаб ВС Армении выступил с очередным заявлением, в котором снова подтвердил свою позицию: Пашинян должен уйти.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что вооруженные силы руководствуются исключительно государственными интересами и служат только народу, согласно конституции и нормам права», — говорится в официальном заявлении военных.

Так же считает и генерал Тадевосян. По его словам, главное — это люди.

В то же самое время простые люди растеряны. Они понимают, что им плохо, и хотят, чтобы стало хорошо. Но у них нет плана. Нет понимания, что ждет их и страну завтра. Это касается и сторонников, и противников Пашиняна. И это, пожалуй, самый страшный итог войны и поствоенного кризиса.