Кинокритик объяснил, почему фильм «Кинг-Конг» 1933 года — лучший из всех существующих

Прошло уже 88 лет со дня выхода фильма про величественное чудовище Кинг-Конга. За такой весомый промежуток времени по первоначальному сюжету снято большое количество ремейков.

Кинокритик Андрей Дементьев объяснил ФАН, почему он считает самый первый фильм «Кинг-Конг» 1933 года лучшим из всех существующих. Также он поделился своим мнением про каждый ремейк, посвященный главному герою — Конгу.

«Мое личное мнение, что лучшим фильмом про Кинг-Конга является самая первая картина, которая была снята в начале 30-х годов. Именно потому что она была первой. Тогда произошло настоящее открытие такого сюжета и потрясающего персонажа. Картина с удивительными кадрами, когда Кинг-Конг вырывается из клетки, лезет на небоскреб, и его начинают обстреливать вертолеты», — рассказал собеседник ФАН.

Кинокритик признался, что эффекты, которые были показаны впервые, в детстве производили на него колоссальное впечатление.

«На фоне этого успеха последующие фильмы были более крутыми в плане спецэффектов, но художественно они были гораздо слабее. Кинг-Конг 1976 года с актрисой Джессикой Лэнг был технически более совершенен, но художественно очень слабым. Все линии были слабее, в том числе и линия любви Кинг-Конга к девушке», — объясняет эксперт.

Режиссер Питер Джексон в фильме «Кинг-Конг» 2005 года сделал довольно неплохую картинку, тем более спецэффекты поднялись на невиданную высоту, поделился мнением Дементьев.

«Особенно впечатлил сам Кинг-Конг. Питер Джексон — режиссер не из последних, поэтому он создал успешный фильм. Хотя все равно тот первый эффект, который произвел родоначальник этого рода фильмов, до сих пор для меня неизгладим. И если я вспоминаю о Кинг-Конге, то изначально я вспоминаю именно картину 33 года», — рассказал кинокритик.

Андрей Дементьев считает, что продолжение фильма «Сын Кинг-Конга», которое было снято в 30-е годы, оказалось слабеньким.

«Видно было, что автор проехался на открытых ранее находках из первого фильма, и сами спецэффекты были слабее, чем в первом фильме. Наверное, первый фильм делался на каком-то колоссальном энтузиазме, на энергии открытия. Авторов захватывало вдохновение, а это все хорошо передавалось зрителям. Но а когда это идет по накатанной с уже готовыми штампами, тут, конечно, не так интересно», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН собрал все восемь фильмов, посвященных Кинг-Конгу.