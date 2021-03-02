Эксперт рассказал, каким может быть ответ России на сланцевую угрозу со стороны США

США давят и угрожают санкциями многим нефтяным экспортерам — России, Ирану, Венесуэле и даже, как мы видим, своему союзнику Саудовской Аравии. Если энергоресурсы перестанут торговаться за доллар США, то американская валюта потеряет свой резервный статус. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Россия готовит ответ США

Газовая компания «Новатэк» в Арктике запустила четвертую линию проекта «Ямал СПГ», теперь арктическое производство сжиженного газа не будет зависеть от санкций Соединенных Штатов. К такому мнению пришли аналитики OilPrice.

По мнению экспертов издания, Россия, ведя добычу нефти и газа в Арктике, хочет подорвать господство доллара на мировом энергетическом рынке и сдержать сланцевую угрозу со стороны Соединенных Штатов. При этом сами США своими ограничительными мерами ускоряют процесс отказа России от основанной на долларе системы торговли.

Эксперт консалтинговой фирмы BetaMatrix Мехрдад Эмади заметил, что идея об альтернативной главной торговой валюте на нефтегазовом рынке также обсуждалась в рамках группы БРИК. В обсуждении приняли участие Ирак, Иран, Россия и Китай. Специалист обратил внимание, что чем больше американцы используют долларовые санкции, тем выше стремление стран перейти на другую базовую валюту в расчетах на энергетическом рынке.

Лишить доллар резервного статуса

Как отметил Александр Разуваев, Арктика и Восточная Сибирь — это две новые российские нефтегазовые провинции. В советское время и в период Бориса Ельцина ими никто не занимался.

«Егор Гайдар, премьер при Борисе Ельцине, который известен своими провальными экономическими реформами, в результате которых 84% россиян стали нищими, вообще полагал, что развитие Арктики нерентабельно. Однако сейчас Арктика и Восточная Сибирь развиваются очень быстро», — пояснил Александр Разуваев.

По его мнению, ресурсная база Западной Сибири не вечна. При этом на стартовом этапе необходимы очень серьезные капиталовложения. То есть рентабельность проектов ниже, чем в среднем по нефтегазовому сектору.

«США давят и угрожают санкциями многим нефтяным экспортерам — России, Ирану, Венесуэле и даже, как мы видим, своему союзнику Саудовской Аравии. Если энергоресурсы перестанут торговаться за доллар США, то американская валюта потеряет свой резервный статус. Вероятно, это будет наднациональная денежная единица с привязкой к золоту», — полагает Александр Разуваев.

Однако, заметил экономист, это прежде всего политическое решение. О переводе российского сырьевого экспорта на рубль говорили еще во время кризиса Lehman Brothers в 2008 году. Вместе с тем дальше символических сделок дело не пошло. Может, пришло время?..