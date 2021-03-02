Смартфон Xiaomi POCO F3 повторит параметры флагмана Redmi K40

Пекин, 2 марта. Новый смартфон китайской компании Xiaomi линейки Poco повторит параметры флагмана Redmi K40. Новинка выйдет в свет под названием Poco F3.

Новый Poco F3 будет сделан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870, который устанавливают во все флагманы Xiaomi. Смартфон оснастят Super AMOLED экраном размером 6,67 дюйма, частота обновления — 120Гц, частота дискретизации — 360Гц, разрешение FHD+. Новинку POCO F3 снабдят мощным аккумулятором на 4520 мА•ч с 33-ваттной скоростной зарядкой.

Дебют Xiaomi POCO F3 ожидается в апреле. Ранее китайская компания выпустила Poco F2 Pro, который в точности повторил Redmi K30 Pro.

Ранее китайская корпорация презентовала внешний вид флагмана Xiaomi Redmi K40. Отличительной чертой станет необычная задняя панель смартфона. На ней расположены диагональные штрихи, из-за этого ее сложно будет спутать с другими моделями. В начале февраля компания Xiaomi обновила свою фирменную прошивку до версии MIUI 12.5. Она станет доступна во втором квартале 2021 года.

Новое беспроводное зарядное устройство Xiaomi по технологии Mi Air Charge позволит пользователям заряжать смартфоны дистанционно. Агрегат будет на расстоянии распознавать и заряжать телефон, пишет издание «Ридус».