Грузинская оппозиция блокировала здание парламента в Тбилиси

Тбилиси, 2 марта. Оппозиция Грузии со сторонниками проводит акцию протеста в Тбилиси около здания парламента. Митингующие требуют освободить главу партии "Единое национальное движение" Нику Мелию.

По словам одного из лидеров фракции Георгия Барамидзе, девизом акции, которая проходит 2 марта, является "Услышь глас народа". Депутаты должны войти в здание пешком и услышать, что думает о них народ.

Участники акции прибыли к зданию парламента с раннего утра. Протестующие планируют блокировать движение машин в сторону законодательного органа. Сторонники оппозиции дадут депутатам попасть в здание парламента, но без автомобилей.

Отмечается, что около здания находятся усиленные наряды правоохранительных органов. Ситуация на митинге спокойная, однако иногда происходят столкновения между протестующими и полицией.

Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Тбилиси, чтобы провести встречу с властью и оппозицией.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали более 20 сторонников оппозиции, передает НСН.