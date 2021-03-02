Тройная авария под Новосибирском привела к смерти мужчины

Новосибирск, 2 марта. На федеральной трассе под Новосибирском столкнулись три легковушки. В ДТП погиб водитель одной из машин, среди пострадавших оказался двухлетний ребенок.

Водитель иномарки Honda Civic решил пойти на обгон, двигаясь по федеральной трассе между Барнаулом и Новосибирском. В результате маневра автомобиль выехал на "встречку", где столкнулся с легковой машиной Toyota Camry, а затем задел проезжавший мимо Nissan.

Жертвой ДТП стал мужчина, находившийся за рулем Toyota — он скончался до прибытия врачей. В больницу были доставлены водитель Honda, а также два пассажира, одним из которых был двухлетний ребенок, сообщили в пресс-центре ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

На днях издание Deita писало о поджоге автомобиля возле крупной транспортной развязки во Владивостоке. Было установлено, что загорелась передняя часть машины.