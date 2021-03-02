G5 Sahel: зачем Франция расширяет присутствие в регионе?

В середине февраля в столице Чада Нджамене в рамках «Сахельской пятерки» (G5 Sahel) встретились главы государств Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Официально задекларированная цель организации — координация сотрудничества для развития региона и обеспечения мира и безопасности на всей его территории. Основным вопросом на повестке дня стала борьба с терроризмом в регионе.

Во встрече принял участие президент Франции. Первоначально предполагалось, что он также прибудет лично, но в последний момент Елисейский дворец решил, что Эммануэль Макрон выйдет на связь по видеоконференции. Официальная причина – санитарная обстановка в мире и продолжающаяся борьба с пандемией COVID-19.

Редакция Telegram-канала «Пятая республика» подводит итоги саммита G5 Sahel в Нджамене, разбирается в принятых решениях, их значении для участников встречи и последствиях.

Ситуация в Сахаро-Сахельском регионе начала серьезно обостряться после того, как в Ливии был убит Муаммар Каддафи в 2011 году. Племена кочевников-туарегов, находившиеся у него на службе, покинули страну и вернулись на исконную родину, в Сахель. Здесь, в связи с удручающими условиями жизни, они подверглись радикализации со стороны «Аль-Каиды»1 и «Исламского государства»1 (запрещены в РФ), что привело к быстрому обострению обстановки.

Сегодня не проходит и дня, чтобы из Мали, Буркина-Фасо или Нигера не поступало новостей о нападении боевиков на мирных граждан, проправительственные силы, миротворческие силы ООН, находящиеся в регионе, или на военнослужащих ВС Франции, которые оказывают содействие местным властям в борьбе с террористической угрозой.

Повестка дня и принятые решения

Лидеры стран «Сахельской пятерки» и Франции обсуждали целый ряд вопросов, но основной темой как всегда была, так и остается борьба с террористическими группировками в регионе. Данная проблема стоит на пути разрешения всех остальных социальных и экономических трудностей. И в связи с этим было принято несколько очень важных нововведений.

Первое – решение Парижа не сокращать численность задействованного военного контингента, по крайней мере, в «ближайшем будущем». Руководство Пятой республики не отрицает, что рассматривало вопрос уменьшения используемых сил и средств.

«Это произойдет в подходящий момент, однако было бы парадоксально ослабить наши силы, когда у нас есть военная и политическая составляющая, благоприятствующие достижению наших целей», – отметил президент Франции.

Второе – Эммануэль Макрон обозначил основные цели борьбы на ближайшее будущее: «Аль-Каида в Исламском Магрибе» (AKIM, запрещена в РФ) и аффилированные с ней группировки «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM, запрещена в РФ) и «Фронт освобождения Масины» (Katiba Macina, запрещена в РФ).

Третье – президент Чада Идрис Деби заявил о направлении дополнительных сил для борьбы с терроризмом в так называемом районе трех границ. Туда дополнительно будут направлены 1200 военнослужащих. Размещение чадского контингента обсуждалось давно, но никак не удавалось прийти к консенсусу, особенно по вопросу оплаты расходов, связанных с их присутствием в регионе.

Четвертое – более широкое участие международного сообщества в целом и Европейского союза в частности в урегулировании кризиса в Сахаро-Сахельском регионе. И здесь лидер Франции ставит задачу повысить численность оперативно-тактической группы ЕС «Такуба» до двух тысяч человек. «Мы не добьемся этого в одночасье, но это цель, которую я вижу перед нами в будущем, так как считаю это последовательным», – подчеркнул лидер Пятой республики.

Не борьбой с терроризмом единой

Помимо вопросов, связанных с безопасностью, на саммите в Нджамене большое внимание также уделили гуманитарной деятельности. Франция все больше значения придает развитию государств Сахаро-Сахельского региона, их экономики, социальной сферы.

В последние годы Париж постоянно продвигает различные платформы для оказания содействия в развитии стран G5 Sahel. К их числу относятся Сахельский альянс, созданный совместно с Берлином в 2017 году во время саммита в Наукшоте, Партнерство для безопасности и стабильности в Сахеле, об организации которого Макрон и Меркель объявили во время саммита «Большой семерки» в Биаррице в 2019 году, а также Сахельская коалиция, созданная в 2020 году во время саммита во французском По.

По мнению экспертов, форматы накладывались один на другой, в них участвовали одни и те же партнеры, отсутствовала четкая организационная структура, да и тематики были одинаковые

И в ходе саммита в столице Чада была сделана попытка обобщить и упорядочить работу всех этих платформ. Отныне Сахельская коалиция будет координировать работу остальных форматов, Партнерство будет основой для сотрудничества по линии правоохранительных органов, а Альянс — работать на аккумулирование финансовой помощи под конкретные проекты в регионе. Во все программы будут включены Париж, Берлин и Брюссель, а для достижения своих целей они будут сотрудничать с ЭКОВАС, Африканским союзом, МВФ и ООН.

Перспективы и мотивы

Встреча в Нджамене продемонстрировала, что Елисейский дворец продолжает придерживаться своей позиции, занятой еще в 2013 году, когда в регионе появились первые подразделения Вооруженных сил Франции.

Эммануэль Макрон остается крайне заинтересован в том, чтобы Пятая республика сохранила лидирующие позиции в борьбе с международным терроризмом в Сахеле. И не отступает даже несмотря на то, что страна несет людские и экономические потери, а власть – репутационные издержки.

Франция пытается изменить стратегию. Вместо того, чтобы нести все тяготы этой борьбы на своих плечах, Макрон хочет потихоньку переложить ее на плечи других. В первую очередь, на сами страны «Сахельской пятерки». Военнослужащие контингента «Бархан», совместно с европейскими тренировочными миссиями EUTM Mali и EUCAP Sahel Niger, постоянно работают над повышением боеготовности подразделений местных сил обороны.

Кроме того, Париж старается привлечь как можно больше других стран для борьбы с вооруженными группировками. Появление оперативно-тактической группы «Такуба» в Мали в 2020 году – однозначный успех французской дипломатии. Парижу удалось убедить страны-члены ЕС, что борьба с терроризмом в Сахаро-Сахельском регионе – общее дело, и государства Европы должны быть заинтересованы в борьбе с радикальным исламизмом на дальних подступах, а не в своих домах.

Все принятые решения кажутся логичными и продиктованными, в первую очередь, интересами самих стран Сахеля. Пятая республика остается, чтобы продолжать помогать, постоянно работает над повышением обороноспособности региону, тренируя местные вооруженные силы, вовлекает в борьбу другие страны ЕС, а также продолжает искать денежные средства на реализацию различных социальных и экономических проектов.

Однако, остается ряд вопросов. И главный из них — почему, имея такие ресурсы, а Франция входит в пятерку стран с самыми сильными вооруженными силами среди стран НАТО, ее экономика является одной из сильнейших в мире, Парижу за более чем восемь лет присутствия так и не удалось добиться «желаемого» результата в борьбе с боевиками.

Пятая республика на самом деле и не заинтересована в искоренении террористов в регионе. Ведь в мутной воде всегда проще выловить рыбку, которая там однозначно есть.

1 Организация запрещена на территории РФ.