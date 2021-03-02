Бузова эмоционально рассказала о мучающем ее недуге

Москва, 2 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на мучающий ее недуг. Звезда из-за частого ношения туфель «заработала» деформацию стопы.

О проблемах со здоровьем экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала в Instagram Stories. На видео звезда, не скрывая эмоций, сбросила с ног причиняющие ей боль шпильки и в негодовании прошлась босиком по студии шоу «Бородина против Бузовой».

Оказалось, что из-за узкой обуви у Бузовой появилась на ноге «косточка». До изувеченных пуантами ног балерины Анастасии Волочковой ей далеко, но даже нынешняя стадия деформации стопы причиняет ведущей сильную боль.

«Как меня задолбала моя «косточка» на ноге. Просто три часа боли в туфлях», — поделилась она.

Длительные и частые репетиции и многолетняя карьера танцовщицы действительно исказили ноги Волочковой до неузнаваемости. На них появились шишки, следы от лент, мозоли. Но экс-солистку Большого театра это не смущает. Она демонстрирует стопы в Instagram и рассказывает, как сильно любит свою работу.

Бузова еще во время съемок шоу «Ледниковый период» рассказывала о планах сделать операцию. Тренировки в тесных коньках усилили боль в ногах.