Судан вернул контроль над поселением Ямани на границе с Эфиопией

Хартум, 2 марта. Вооруженные силы Судана (СВС) восстановили контроль над поселением Ямани в штате Гедареф на границе с Эфиопией, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на военный источник.

Правительственная армия выбила со своих земель захватчиков, которые на протяжении нескольких дней терроризировали местных фермеров.

«Этот шаг направлен на расширение периметра охраны суданских границ, прилегающих к Эфиопии», — заявил источник.

Приграничный конфликт в Аль-Фашаге берет свое начало от 1903 года, когда ирландский географ сэр Чарльз Уильям Гвинн начертил линию между двумя государствами. На протяжении последующих 100 лет Аддис-Абеба неоднократно заявляла права на плодородные земли.

Стороны так и не смогли прийти к согласию, что привело к противоборству между Суданом и Эфиопией. Они обоюдно обвиняют друг друга во вторжении на свою территорию.

Примечателен тот факт, что Хартум имеет все необходимые документы, доказывающие принадлежность плодородных земель государству. Аддис-Абеба в свою очередь отказывается признавать достоверность этих соглашений.

В настоящий момент СВС контролирует всю Аль-Фашагу и патрулирует местность вдоль границы с соседней страной. ВС Эфиопии в ответ перебрасывают тяжелую технику в приграничную зону.

Член Переходного совета по суверенитету Судана генерал-лейтенант Шамседдин аль-Кабаси заявил журналистам, что Хартум не отдаст и дюйма земли Аддис-Абебе.