Эксперт предрек Украине потерю миллиардов и развал газовой системы после ввода СП-2

Украина абсолютно не готова к завершению строительства «Северного потока — 2», чего бы ни утверждал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Об этом в интервью ФАН заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эксперт проанализировал печальные перспективы Украины после ввода в эксплуатацию «СП-2».

«Ничего страшного — у нас еще куда ни шло»

— Сергей Александрович, согласно заявлениям главы «Нафтогаза», Украина может рассчитывать на подземные хранилища и полную интеграцию в европейскую газотранспортную систему. Да и в целом государство, мол, готово к вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2». В качестве не совсем приятного момента Андрей Коболев указывает разве что на «компонент безопасности» и доходы от транзита, которые они потеряют. Означает ли это, что потребителям газа на Украине теперь можно быть спокойными?

— Если внимательно прочитать заявление Коболева, будет понятно, для чего он его делает. Он после этих слов говорит: «А вот в электричестве — там наша страна совсем не готова. Вот если мы не будем покупать электричество у Белоруссии, то нам конец: будут массовые отключения».

— Попытка перенести акцент с главной проблемы?

— Коболев пытается переложить на других проблему, что все сейчас ругают его: «Как же так? Сейчас, после завершения строительства «Северного потока — 2», транзит прекратится. Как же вы будете?» А он говорит: «Ничего страшного — у нас еще куда ни шло. Подумаешь, мы потеряем безопасность и доходы от транзита. Ну, получали два миллиарда долларов, а тут не будем получать два миллиарда. Ерунда! Мы к этому морально готовы». А вот в электричестве-то будет хуже, там-то отключения могут быть...

«Они ни к чему не готовы»

— Но Коболев, даже пытаясь представить перспективы газотранспортной системы Украины более-менее радужными, все-таки признает очевидные последствия ввода «Северного потока — 2»…

— На самом деле то, что он говорит, и есть проблема. Ну что значит «мы потеряем компонент безопасности»? Проблема безопасности заключается в следующем: сейчас у них есть система, которая сделана и под транзит, и под обеспечение внутреннего рынка. Когда они осуществляют транзит, они одновременно отбирают часть газа из этой транзитной трубы. Оформляют его, как будто они купили его на биржевых площадках в Европе, и таким образом система работает. Если транзита не будет, придется покупать газ в Европе, оттуда его транзитировать, закачивать в свои подземные хранилища, переделывать систему.

— Насколько серьезно придется переделывать инфраструктуру?

— Очень серьезную модернизацию системы нужно проводить. Где-то нужно будет соединительные газопроводы сделать. Какие-то придется отключать, потому что эти нитки только на транзит были заточены. Денег у них на это нет. Деньги платят за транзит, транзита нет — откуда возьмутся деньги?

— Может быть, инвестиции от друзей с Запада?

— Они уже лет 30 говорят о том, что нужно привлечь каких-то иностранных инвесторов: американских, европейских — в модернизацию их газотранспортной системы. Пока не привлекли никого — никто в них ни доллара не вложил. Поэтому, когда Коболев говорит, что Украина потеряет деньги за транзит и ничего, мол, страшного, что потеряет еще и безопасность, он фактически сам признает, что они ни к чему не готовы.

«Их спасает то, что умирает промышленность»

— Каковы реальные перспективы Украины после завершения строительства и ввода в эксплуатацию «СП-2»?

— Теоретически они могут покупать газ в Европе, транспортировать его, закачивать в свои подземные хранилища. Вопрос в том, сколько будет стоить этот газ и как это будет реально работать. Уже сейчас население выходит на массовые акции, потому что им не нравится цена на газ внутри страны. Соответственно, дальше она лучше не станет…

— Но ведь на модернизацию газотранспортной системы и на покупку европейского газа деньги просто так, из ниоткуда не возьмутся. При этом прибыль от транзита газа уйдет. Получается, что Украина — в очередной раз на пороге энергетического коллапса?

— Их спасает несколько факторов. Во-первых, транзит сокращается по их территории: соответственно, наиболее старые участки газопровода они могут отключать. Во-вторых, у них сокращается собственное потребление газа в стране. Условно говоря, если брать последние 20 лет, у них оно сократилось более чем в два раза. Потому что промышленность умирает постепенно, население тоже предпочитает находить себе источники заработка в других странах.

Будет ли там совсем коллапс, сложно сказать. В каких-то районах будет, в каких-то они будут спасаться, что-то будут изобретать. Возможно, будут занимать. Но вот вопрос: кто им денег-то даст и под какие проценты? Совершенно точно, что нужны серьезные деньги на модернизацию украинской газотранспортной системы. Но пока никто в нее ничего не инвестировал.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина «полностью готова» к завершению строительства «Северного потока — 2». По его мнению, благодаря подземным природным ресурсам и интеграции «незалежной» в европейскую газотранспортную систему Киев будет получать газ по умеренной цене.

Коболев отметил, что в этом случае доходы от транзита газа снизятся, при этом топливный дефицит на Украине невозможен.