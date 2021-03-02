Памятник с танком Т-34 в Нарве разрисовали вандалы

Таллин, 2 марта. Полиция разыскивает злоумышленников, которые разрисовали единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник.

Злоумышленники осквернили танк-памятник Т-34. Постамент установлен на пьедестале у дороги на берегу реки Нарвы. На нем вандалы решили написать оскорбительные слова на русском языке. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают, кто может быть причастен к акту вандализма.

Представитель организации «Память», ухаживающей за внешним видом монумента, рассказала, что волонтеры уже очистили памятник. Благодаря их стараниям надписи практически исчезли.

Еще один акт вандализма зафиксирован в Тюмени. Там хулиганы уничтожили 50-летнюю липу, сообщило URA.RU.