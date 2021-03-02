Камбоджийский суд заочно признал виновным лидера национальной оппозиции

Пномпень, 2 марта. Суд Камбоджи признал виновным и приговорил к 25 годам тюремного заключения лидера национальной оппозиции, находящегося в изгнании. Власти заявили, что он больше не вернется домой.

Городской суд Пномпеня принял решение фактически больше никогда не пускать в страну лидера запрещенной «Партии спасении Камбоджи» Сама Рейнги, пишет ABC News. Помимо Рейнси, в приговоре также были упомянуты лидеры партии, сотрудники правозащитных организаций и сотрудники посольства США в Камбодже. Суд проходил в отсутствии обвиняемых — абсолютно все живут за границей.

Суд действовал в интересах премьер-министра Камбоджи Хун Сеня. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Остальные восемь фигурантов получили от 20 до 22 лет.

«Решение контролируемого правительством суда не может быть воспринято всерьез. Хун Сен боится моего возвращения на политическую сцену Камбоджи и использует все доступные ему инструменты, чтобы этого не допустить. Он дрожит от страха при одной мысли свободных и честных выборах, которые непременно приведут к гибели его автократического и анахронистского режима», — заявил в комментарии прессе Сама Рейнси.

Большинство лидеров камбоджийской оппозиции бежало из страны в 2017 году, когда Хун Сен начал массовую зачистку всех неугодных ему политиков. «Партия спасения Камбоджи» была распущена решением Верховного суда, а ее депутаты — выдворены из парламента. Многие уверены, что это было сделано для того, чтобы не допустить участия партии в следующих выборах 2018 года, в которых «Народная Партия» Хун Сеня захватила все места в парламенте.

Хун Сен находится у власти в Камбодже уже 36 лет и многими критикуется за авторитарность своего режима. Некоторые западные страны наложили санкции на Камбоджу из-за несправедливых, по их мнению, итогов выборов 2018 года. Обвинения против Рейнси были выдвинуты в 2019 году, когда он во главе с группой сторонников попытался поднять народное восстание и свергнуть режим Сеня. Однако попасть в страну никому не удалось. С 2016 года Рейнси живет во Франции на правах политического беженца.

Сок Эйсан, спикер правящей партии и пресс-секретарь Хун Сеня, подчеркнул, что решение суда также не допускает участия оппозиционных лидеров в следующих выборах, которые намечены на 2022 год.

«А этот лидер бунтовщиков не вернется в Камбоджу до самой своей смерти», — добавил Эйсан.

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