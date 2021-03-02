Обнаружены способные выжить в космосе микроорганизмы

Москва, 2 марта. Выделяющие метан микроорганизмы, которые живут на свалках, в сточных водах и пищеварительном тракте людей, могут переносить длительные полеты в космос.

Такой вывод после ряда продолжительных экспериментов сделали российские ученые. Их работу поддержал грант Российского фонда фундаментальных исследований.

Исследования проводились на протяжении 2010–2020 годов в рамках эксперимента «Тест». На внешней поверхности МКС ученые на несколько лет разместили культуры микроорганизмов, а затем следили за их развитием. Установлено, что для собственной защиты клетки покрывались сложной оболочкой, которая не формируется в наземных условиях.

«В настоящее время сформирована доказательная база существования у микроорганизмов в условиях, неблагоприятствующих росту, универсального механизма защиты жизненно важных внутриклеточных структур, и нуклеоида от повреждающих воздействий, голодания, окислительного стресса и других», – цитируют ученых РИА Новости.

Данный эксперимент проводился с целью получения более точных представлений о физиологических особенностях возможных микроорганизмов, которые обитают на других планетах. Также ученые намерены были установить механизмы их приспособления к неблагоприятным условиям.

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