ТНТ задумался о мистическом проекте с Бузовой и Бородиной

Москва, 2 марта. Телеканал ТНТ задумал создать новый мистический проект, в который хочет пригласить ведущими Ксению Бородину и Ольгу Бузову.

Пока еще телеканал разрабатывает идею шоу и его концепцию. Подобные программы, как отмечают эксперты, имеют успех у телезрителей. Это подтверждают рейтинги еще одного шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов».

«Сейчас готовятся пилотные выпуски проекта, который будут вести Бородина и Бузова», — сообщили Kp.ru в окружении звезд.

После закрытия скандального телепроекта «Дом-2» Бузова и Бородина сильно переживали. Впрочем, без работы на ТВ они не остались — знаменитости ведут утреннее шоу «Бородина против Бузовой».

Телепроект, работавший с 2004 года, закрылся в конце прошлого года. Судьба «Дома-2» пока неизвестна. Ходят разные слухи о будущем программы — либо его запустят в таком же формате, но на другой платформе, либо внесут в него коррективы.