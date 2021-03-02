Ведущий «Маски» объяснил, почему не догадался об участии Иосифа Пригожина в шоу

Москва, 2 марта. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин привозил на съемки «Маски» жену, певицу Валерию, поэтому никто не заподозрил его в участии в шоу, рассказал ведущий Вячеслав Макаров.

Звезда телеэкрана признался, что, кажется, больше всех удивился повороту с Пригожиным, который с начала проекта скрывался под костюмом Ананаса. По словам Макарова, имена участников держат в строжайшем секрете и на съемках, и за пределами площадки. Но мужу Валерии удалось обхитрить всех.

Телеведущий объяснил, что не догадался об участии Пригожина в шоу, поскольку тот появлялся на съемках по вполне понятной причине — привозил супругу. А затем втайне переодевался в гримерке.

«Здесь произошел слом правил. <...> Каждый раз мы здоровались и желали друг другу удачи на съемке! Поэтому версия об Иосифе отпала сама собой! Браво!» — написал он в Instagram.

Макаров добавил, что зрителей шоу ждет еще много интересных и неожиданных открытий.

Пригожин принимал участие в проекте после коронавируса, перенесенного в тяжелой форме. Он согласился на съемки за три месяца до заражения и не хотел подводить организаторов шоу. Самостоятельно без кислородной маски он начал дышать всего за пару дней до появления на площадке.