Жозеп Боррель пообещал бороться с «российской дезинформацией»

Брюссель, 2 марта. Российская сторона усилила «кампанию дезинформации» для так называемого очернения европейской демократии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам европейского представителя, Москва якобы намерена ослабить позиции Брюсселя. Дипломат также пообещал задействовать все ресурсы для борьбы со «злонамеренной деятельностью» в отношении Евросоюза.

«Дезинформация особенно зловеща в это время пандемии, потому что речь идет о цене жизней», — заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что Россия будто бы пыталась «дискредитировать» европейские вакцины, которые используются на территории объединения. Дезинформация на сегодняшний день распространяется в «индустриальных масштабах», добавил дипломат.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Боррель сожалеет об отсутствии спора с главой МИД РФ.

Дипломат также напомнил, что санкции ЕС не могут заменить политику в отношении России, пишет НСН.