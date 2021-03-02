Медведчук заявил об отсутствии президентских амбиций

Киев, 2 марта. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что не намерен бороться за президентский пост.

По его словам, необходимо изменить форму правления в стране на парламентскую.

«Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что на Украине должна быть парламентская форма правления… Я знаю одно: кто бы ни стал следующим президентом, он всегда будет хуже предыдущего», — пояснил Медведчук.

Он также выразил уверенность, что бывший президент Украины Петр Порошенко может вновь занять пост главы государства. При этом Медведчук подчеркнул, что свой голос за Порошенко он отдавать не будет, также он не голосовал за действующего украинского лидера Владимира Зеленского.