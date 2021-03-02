Один человек погиб и трое пострадали в аварии на Чуйском тракте

Новосибирск, 2 марта. Попытка обгона на областной трассе привела к смертельному ДТП. Среди пострадавших оказался и двухлетний ребенок.

Смертельная авария произошла на 135-м км автодороги «Чуйский тракт» в Черепановском районе. По данным полиции, водитель Honda Civic, не убедившись в безопасности маневра, начал совершать обгон и столкнулся на встречной полосе с Toyota Camry. После этого автомобиль врезался в фургон Nissan Vanette.

Мужчина, находившийся за рулем второй иномарки, получил травмы, несовместимые с жизнью. Помимо этого пострадали два пассажира Honda, в том числе и малыш. Их экстренно госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Еще одно смертельное ДТП произошло во Владивостоке, сообщал портал Deita. Водитель не справился с управлением и врезался в полуприцеп, припаркованный на обочине. Микроавтобус от удара оказался серьезно деформирован.