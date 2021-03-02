Линейка смартфонов китайского бренда пополнилась моделью realme C21

Москва, 2 марта. Китайский производитель выпустил недорогой смартфон realme С21 в двух цветах с очень мощным аккумулятором и большим экраном.

Realme C21 является улучшенной версией моделей С11 и С20 или слегка упрощенным вариантом realme C12 и realme C15. Новинка оснащена сканером отпечатка пальца. Объем памяти составляет 4/64 Гб. Система камер представлена тремя модулями — основной, боке и макро.

Все упомянутые смартфоны имеют одинаковую аппаратную платформу MediaTek Helio G35. Экран представляет собой 6,5-дюймовую матрицу с HD-разрешением. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что аналогично моделям C11 и C20. Стоимость телефона на AliExpress составляет порядка 15 тыс. руб. Смартфон можно приобрести в черном или голубом исполнении с геометрическим рисунком. Самым мощным девайсом среди недорогих смартфонов признали Xiaomi Redmi Note 8 Pro.