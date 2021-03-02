Агила Салех перенес заседание Палаты представителей Ливии на 18 марта

Тобрук, 2 марта. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех принял решение отложить заседание парламентариев по предоставлению вотума доверия Правительству национального единства (ПНЕ), пишет новостной аккаунт в Facebook.

Председатель ведомства перенес встречу на 18 марта. Депутат намерен дождаться результатов отчета группы экспертов Совета Безопасности ООН о коррупции на Ливийском форуме политического диалога в Женеве (ЛФПД).

Накануне ряд местных СМИ распространил информацию о возможном подкупе ливийских делегатов, голосовавших на выборах временной исполнительной власти североафриканского государства. В результате специалисты СБ ООН приняли решение провести проверку, по итогам которой представят соответствующий отчет.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что в результате плебисцита на ЛФПД премьером стал Абд аль-Хамид Дабиба, главой Президентского совета — Мухаммад Юнис аль-Манфи, а членами ПС выбраны Абдалла Хусейн аль-Лафи и Муса аль-Куни.