Один шаг Минфина РФ способен обвалить доллар за сутки

Москва, 2 марта. Доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказал, как Министерство финансов Российской Федерации может повлиять на американскую валюту.

Мнение специалиста публикует «Царьград». По словам аналитика, ведомству нужно лишь принять решение об отмене НДС в размере 20% для россиян, приобретающих золото.

«В течение всего одних суток граждане раскупят все золотые запасы, распродав при этом все свои доллары», — считает эксперт.

При этом Катасонов уверен, что данное решение министерству стоило принять раньше, однако этого не произошло. Экономист отмечает, что Минфин, возможно, опасается сокращения объемов поступлений в федеральный бюджет.

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему Россия вкладывает деньги в экономику Соединенных Штатов. Москва была способна снизить долю расчетов в долларах еще несколько лет назад, считает политик.