Голикова указала на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва, 2 марта. Уровень заболеваемости коронавирусом среди россиян снижается, но остается «достаточно серьезным». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах практически такая же, как в мае 2020 года. Все осложняется временем года. Конец зимы и начало весны — это период активного распространения различных инфекций. Голикова отметила, что коронавирус практически вытеснил грипп.

«Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа, и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», — отметила вице-премьер в интервью для ТАСС.

Ограничения по коронавирусу в России, вероятно, будут действовать до конца лета, отмечает газета «Петербургский дневник». К тому моменту коллективный иммунитет россиян должен достичь отметки в 60%, рассказала Татьяна Голикова. Если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас, возможно, что этого показателя удастся достичь раньше.