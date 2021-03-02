Белоруссия будет добиваться экстрадиции Тихановской

Минск, 2 марта. Документы на экстрадицию экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской переданы в Генпрокуратуру, сообщил Следственный комитет Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что лица из ближайшего окружения Тихановской готовили захват зданий в Гомеле. Кроме того, на встрече оппозиции с ее участием в прошлом августе обсуждался план организации массовых беспорядков. Сейчас Тихановская, находящаяся за пределами Белоруссии, объявлена в розыск.

На выборах главы государства в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным Центризбиркома, 80,1% голосов. Однако оппозиция считает победителем Тихановскую и требует расширения международных санкций против Минска. В стране проходили массовые протестные акции, но 11 февраля КГБ Белоруссии констатировал, что ситуация стабилизировалась. В отношении Тихановской возбуждены уголовные дела за призывы к свержению конституционного строя и создание экстремистского формирования.