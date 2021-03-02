Иосиф Пригожин рассказал о закулисье шоу «Маска»

Москва, 2 марта. Знаменитый музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого «разоблачили» в последнем выпуске «Маски», в подробностях рассказал о закулисье популярного шоу.

Пригожин скрывался под костюмом Ананаса. О его участии в проекте после перенесенного коронавируса не знала даже супруга, певица Валерия, которая занимает кресло члена жюри.

По словам Пригожина, в первые дни съемок его отвозил на площадку тонированный автомобиль. За каждым участником закрепили охранников, которые, как оказалось, нужны не только для «антуража». Все дело в том, что костюмы громоздкие, а двигаться в них крайне сложно. Продюсер признался, что действительно боялся упасть по пути на сцену.

«В маске голова проваливается, ничего не видно… <…> Я был весь мокрый! У меня на голове была балаклава, которую после выступления хоть выжимай», — вспомнил он.

Пригожин уточнил, что костюм выбирал не сам, его выдали продюсеры. Причем Валерии он не понравился, она посчитала персонажа неинтересным и совершенно не догадывалась, что в шоу участвует ее муж.

«А мне даже это было приятно. Напоминало какой-то фильм, когда человек где-то на другой планете и всех сверху видит…» — цитирует продюсера Kp.ru.

Как оказалось, во время выступления включали фонограмму, поскольку в маске петь невозможно.

По словам продюсера, все участники подписали контракты, причем сумма штрафа за разглашение подробностей проекта была разной. Пригожину обозначили штраф в 10 миллионов рублей.