Брюссель, 2 марта. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель признался, что хотел поспорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время визита в Москву. Об этом он рассказал немецким журналистам.

Поездку Борреля в Россию назвали «позорной», потому что европейские депутаты посчитали, что он «ненадлежащим образом» представлял интересы ЕС. Немецкие журналисты заявили, что Лавров «опозорил» Борреля. Глава дипломатии ЕС объяснил, что основная часть диалога с главой МИД РФ состоялась за закрытыми дверями, где представитель Европы якобы показал «жесткую манеру» разговора.

По словам Борреля, он не стал спорить и ссориться с Лавровым, хотя такое желание у него присутствовало.

«Вероятно, мне все же следовало поддаться соблазну поспорить в прямом эфире», — сожалеет Жозеп Боррель.

Дипломат утверждает, что достойно отвечал Лаврову и заявил ему об ухудшении отношений Москвы и Брюсселя.

Федеральное агентство новостей информировало, что российский МИД разочарован решением ЕС ввести незаконные санкции против РФ. Брюссель приступил к оформлению ограничений 1 марта.