Спикер Совфеда РФ поддерживает наказание за оскорбление ветеранов

Москва, 2 марта. Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко поддержала инициативу о привлечении к ответственности граждан, которые оскорбляют ветеранов.

Как стало известно ранее, блогер Алексей Навальный был признан виновным в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Судебный орган назначил блогеру наказание в виде большого штрафа.

В Госдуму России на рассмотрение также были внесены законодательные поправки о наказании за оскорбление ветеранов.

Федеральное агентство новостей сообщало, что штраф за оскорбление ветеранов в РФ может достичь 5 млн рублей.