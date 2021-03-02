Индия перевооружит армию российскими автоматами АК-203

Нью-Дели, 2 марта. Автомат Калашникова АК-203 станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии. Об этом сообщают аналитики индийского издания EurAsian Times.

Эксперты напомнили, что в 2019 году в Индии начало работу совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, которое будет осуществлять производство автоматов АК-203 на оружейном заводе в районе города Корва. Индийский завод выпустит более 670 тысяч автоматов. При этом около 100 тысяч автоматов индийская сторона закупит непосредственно в России, передает «ПолитРоссия».

Российский АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий Калашникову по ряду характеристик: надежности, весу, универсальности и меткости стрельбы. Аналитики отмечают, что индийские военные не доверяют винтовкам местного производства и при наличии возможности меняют их на российские образцы.

«Индийское правительство с 2018 года ускорило охоту за заменой INSAS, а министерство обороны нацелилось на российский АК-203», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» работает над созданием нового ленточного пулемета, который войдет в состав экипировки «Сотник». При этом в перспективе может быть создана модификация пулемета под патрон НАТО калибра 5,56 миллиметров.

Кроме того, специалисты концерна разработали первое в России smart-ружье, способное синхронизироваться с мобильными устройствами. Ружье специально создано для обучения стрельбе. Винтовка оснащена процессором со счетчиком выстрелов, компасом и видеокамерой, передает «Царьград».