Россиянин устроил наркоплантацию в гараже под Красноярском

Красноярск, 2 марта. Мужчина сделал из гаража теплицу для выращивания запрещенных растений. Против него возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дивногорске мужчину, который купил гараж, чтобы выращивать в нем кусты конопли. Ранее судимый 30-летний местный житель тщательно ухаживал за 287 кустами наркосодержащего растения, он соорудил для них в гараже систему полива и правильного освещения.

Полиция завела против злоумышленника уголовное дело по статье УК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о похожем случае в Уругвае. Там полиция задержала 40 членов наркокартеля.