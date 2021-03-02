Спецслужбы Сахалина задержали серийного телефонного мошенника

Южно-Сахалинск, 2 марта. Фигурант обманом получал данные банковских карт и похищал с них деньги. Хабаровские и сахалинские силовики задержали злоумышленника в Советской Гавани.

Подозреваемым оказался 30-летний мужчина из Владивостока, сообщает пресс-служба МВД по региону. Мошенник звонил на случайные номера, представлялся сотрудником сотовой компании и обещал вернуть деньги, якобы случайно списанные со счета абонента. Потерпевшие сообщали ему свои персональные данные и аферист похищал их денежные средства.

Злоумышленник был пойман в результате совместной спецоперации сотрудников уголовного розыска Хабаровского края и Сахалинской области. Известна причастность задержанного к пяти случаям мошенничества. У правоохранителей в производстве находится более десятка уголовных дел с предполагаемым участием подозреваемого.

Недавно ФАН сообщал, как можно полностью уберечься от телефонных мошенников.