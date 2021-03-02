Мишустин поздравил Горбачева с юбилеем

Москва, 2 марта. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем.

Сегодня, 2 марта, Горбачев отмечает юбилей, установив рекорд долгожительства среди правителей России. Михаил Мишустин направил поздравления экс-президенту и отметил его вклад в мировую историю. По его словам, имя Горбачева стало олицетворением глобальных перемен. Телеграмму с поздравлениями Мишустина опубликовал сайт кабмина.

«Вы прошли уникальный профессиональный путь, который достоин глубокого уважения. Работая на самых высоких государственных постах, внесли большой вклад в развитие России, реформирование отечественной экономики. Многое сделали для повышения международного авторитета нашего государства, защиты его национальных интересов», — отметил Мишустин.

Горбачев занимал пост секретаря ЦК КПСС, а после президента СССР в период с 1985 по 1991 год. После подписания Беловежских соглашений в 1991 году он сложил с себя полномочия и ушел в отставку. После этого он создал и возглавил Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, также известный как Горбачев-Фонд, и выдвинул инициативу по созданию Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что юбиляр порассуждал о том, что происходит в России, и на чем сейчас следует заострить внимание.