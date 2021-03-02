Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 2 марта

Москва, 2 марта. Российские врачи выявили 10 565 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заболевания подтвердили в 84 регионах страны. Каждый десятый из новых пациентов не замечал у себя клинических проявления коронавируса. Почти 15 тыс. человек вылечились от COVID-19 за минувшие сутки.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,2 млн человек в России с начала 2020 года. Порядка 3,8 млн пациентов уже победили COVID-19 под присмотром отечественных специалистов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.