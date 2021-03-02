Саратовец лишился 615 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за «радиацию»

Саратов, 2 марта. Жертвой телефонных мошенников стал 75-летний житель Фрунзенского района. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



В ноябре мужчина купил лечебный пояс за 20 тысяч рублей в телемагазине. Через месяц ему позвонили неизвестные, убедив, что пояс является «радиоактивным» и теперь всем его покупателям полагается компенсация в размере 380 тысяч. Для получения денег пенсионера попросили «оплатить налог». С января по февраль он перевел мошенникам 615 тысяч.



Юридический консультант Валерий Трофимов рассказал, что мошенники находят новые способы обмана практически каждый день.

«Можно только пожалеть как жертв обмана, так и сотрудников полиции, которым нужно искать таких хитрых преступников. Воображение и находчивость мошенников реально удивляют, новые «трюки» появляются чуть ли не каждый день. Интересно, откуда злоумышленники узнали про покупку пояса, вряд ли с ними сотрудничает телемагазин. Пенсионеры — самая незащищенная группа, по ним бьют осознанно. Многие из них доверчивы, словно дети, но, в отличие от ребятишек, у них есть деньги», — отметил специалист.

Ранее ФАН делал расследование про мошенников, наводнивших Саратовскую область. Преступники действуют как через телефон, так и напрямую.