Варшава, 2 марта. Польская сторона потерпела поражение в сражении против строительства трубопровода «Северный поток — 2». К такому выводу пришел журналист издания Myśl Polska Станислав Левицкий.

По словам эксперта, американский президент Джо Байден сдался в этом противостоянии, поэтому новых санкций в отношении энергетического проекта ждать не стоит. Это может означать, что «СП-2» будет достроен и запущен в ближайшее время.

«Если так и произойдет, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побежденной», — написал Станислав Левицкий.

Федеральное агентство новостей сообщало, что немецкий дипломат ранее озвучил три условия для завершения строительства «Северного потока — 2».

Германия также пообещала провести переговоры с Соединенными Штатами по вопросам «СП-2», пишет НСН.