Мама актера Михаила Пореченкова в беседе с ФАН поздравила сына с днем рождения

Сегодня, 2 марта, свой 52-й день рождения празднует российский актер театра, кино и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Михаил Пореченков. По случаю торжества ФАН побеседовал с мамой именинника — Галиной Пореченковой.

Собеседница поведала, что не стала звонить сыну с самого утра и решила чуть отложить поздравление, чтобы дать актеру подольше поспать и отдохнуть от насыщенных трудовых будней.

Кроме того, мама кинорежиссера поделилась с Федеральным агентством новостей подробностями своего недавнего дня рождения. Приезд артиста к родителям сделал этот праздник еще ярче и радостнее.

«Недавно он приезжал к нам. У меня был день рождения 10 февраля. Посидели дома. Он вручил много подарков. Вообще, он такой человек, что любит не получать, а, наоборот, давать другим. Без цветов вообще никогда не приходит. Неважно, день рождения или нет. Всегда приходит с букетом», — рассказала Галина Пореченкова.

Беседа напомнила ей о том, как великолепно Михаил Пореченков организовал празднование прошлого дня рождения.

«В прошлом году я все подготовила дома. Вдруг он приехал и говорит: «Так! Ресторан заказан! Всем собраться, и поехали!» Мы чудесно погуляли. Погода была прекрасная. Прошлись по побережью, посидели, опять погуляли. Хороший праздник получился», — поведала собеседница.

В завершение она поделилась тем, какие пожелания будут в ее поздравлениях для сына в этом году.

«Ну, конечно, в первую очередь — здоровья! Чистого неба над головой. Все-таки время сейчас непростое. И, разумеется, успеха!», — отметила мама именинника.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, как две избранницы Павла Прилучного отметили день рождения 1 марта.