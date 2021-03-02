Россия — не страна третьего мира: в Общественной палате призвали наказать Twitter

Москва должна решительно потребовать от Twitter и других иностранных соцсетей соблюдать наше законодательство, ведь Россия — это не страна третьего мира. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич.

Эксперт считает, что Twitter не будет выплачивать штраф, выдвинутый ему Роскомнадзором за неудаление запрещенной в России информации. Социальная сеть с 2017 года не удалила около трех тысяч твитов с контентом, нарушающим законодательство нашей страны.

«Я не верю, что Twitter выплатит выдвинутый ему штраф. Twitter не платит штрафы, которые на него накладывают за нарушение российского законодательства. Его потенциальная позиция — игнорировать россиян в самом широком смысле этого слова», — сказал Малькевич.

Журналист признался, что пытался отстоять свои права в связи с удалением его аккаунта в Twitter, но успехом эта борьба не увенчалась.

«На заседание суда представители Twitter просто не приходят, тем самым игнорируют российское законодательство, все наши правовые нормы и штрафные санкции», — уверен эксперт.

Александр Малькевич считает, что сейчас самое время переходить к решительным действиям. Он напомнил об антирейтинге интернет-ресурсов, составленном Общественной палатой РФ.

«Общественная палата составила антирейтинг недружелюбных по отношению к российским пользователям платформ, которые также нарушают законодательство РФ и размещают деструктивный контент. Первое место с большим отрывом здесь занял Twitter. Эта соцсеть давно уже непопулярна в России. Не до конца понятно, кто этой площадкой пользуется, ведь есть огромное количество самых разных альтернатив», — недоумевает Малькевич.

Собеседник ФАН добавил, что РФ должна быть решительной и потребовать Twitter строго соблюдать российское законодательство.

«Если этого не произойдет, то площадку необходимо лишить возможности зарабатывать в нашей стране и даже работать, потому что они не хотят делать это цивилизованным путем. Россия — это не страна третьего мира, а в цифровом плане тем более. И аналог Twitter, если будет нужно, мы сможем создать», — подытожил эксперт.

Ранее в интервью ФАН директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Владимир Глущенко признал неготовность мировых IT-компаний к диалогу с Россией. Глущенко считает, что необходимо убедить зарубежные IT-корпорации в необходимости открытия своих представительств в России и соблюдения российского законодательства. Кроме того, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития Интернета Борис Едидин назвал способ заставить зарубежные IT-компании открыть представительства в нашей стране.