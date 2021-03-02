Депутат на Кубани стал фигурантом дела о мошенничестве

Краснодар, 2 марта. Сотрудники СК подозревают депутата Совета МО Туапсинский район в хищении 11,5 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.

По данным ведомства, фигурант незаконно обогатился за счет управляющей компании, соучредителем которой являлся он сам. Мужчина, как полагают правоохранители, использовал мошенническую схему, чтобы похитить 6,2 млн рублей.

Кроме того, более 5,3 млн рублей было перечислено на счет подконтрольной подозреваемому организации. При этом депутат давал указания гендиректору компании подписывать расходные кассовые ордера. В настоящий момент следователи проводят необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Суд рассмотрел дело экс-министра образования Оренбуржья, сообщал портал RIA56. Бывшего чиновника обвиняют в преступлениях коррупционного характера. Ему также вменяют получение крупной взятки.