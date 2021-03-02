Механизм индексации пенсий работающим россиянам может заработать в 2022 году

Москва, 2 марта. Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала журналистам, когда в России могут решить вопрос индексации пенсий работающим гражданам.

Данный механизм способен заработать уже с 1 января 2022 года, если кабмин примет соответствующее решение. Об этом заявила член Совфеда Елена Бибикова в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

«Вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года», — сказала Бибикова.

Она добавила, что бюджетный цикл в России рассчитывается на три года, и следующий — с января 2022 года. Расходы федерального бюджета на эту инициативу могут превысить 1 трлн рублей, указала сенатор, ссылаясь на данные экспертов. Затраты будут зависеть от того, кому именно проиндексируют выплаты — всем работающим пенсионерам или ряду категорий.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что власть не против идеи проведения индексации пенсий, и в данный момент разрабатывается финансирование программы.