В ОДКБ обсудят выборы в Казахстане и Киргизии

На заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) сенаторы планируют обсудить работу парламентских наблюдателей на выборах в Казахстане и Киргизии. Об этом ФАН рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин.

«Тема, на которой стоит сфокусировать внимание — это работа парламентских наблюдателей мониторинговых комиссий на выборах, которые состоялись в Казахстане и Киргизии, — сказал Деньгин. — Будут изучены результаты и даны оценки проведения этих выборных кампаний».

Сенатор также напомнил, что в 2021 году функции председательства в ОДКБ переходят к Республике Таджикистан. Поэтому, по его словам, парламентарии планируют обсудить приоритет Таджикистана в качестве председательствующей в 2021 году страны в ОДКБ. Третья тема — результаты ежегодной встречи российских делегаций в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Вадим Деньгин также заметил, что обсуждение ситуации в Армении в повестке ПА ОДКБ не заявлено, но он не исключил, что эту тему не проигнорируют.

«Пока не входит этот вопрос в повестку обсуждения, — сказал он. — Не знаю, как будет развиваться работа комиссии, посмотрим».

Ранее член постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ, сенатор Ольга Ковитиди назвала ФАН важнейшие решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Наблюдатель от Союзного государства Никита Березин рассказывал ФАН, что выборы в Киргизии прошли честно. По его словам, жители Республики Кыргызстан на выборах президента и референдуме по форме правления в стране сделали свой выбор свободно.