Сергей Соседов: Земфира — это творчество, а Киркоров и Басков — нет

Прежде чем оценивать восьмой альбом певицы Земфиры «Бордерлайн», нужно долго, не раз и не два, прослушать песни с новой пластинки. Об этом заявил ФАН музыкальный критик Сергей Соседов.

«Это творчество, она молодец, — рассказал Соседов о своем первом впечатлении от этой работы. — Можно говорить что угодно о том, что она написала, но это — творчество. Вот Киркоров — это не творчество, Басков — это не творчество. Земфира работает в старых музыкальных традициях, старых традициях рок- и поп-музыки. Первая же композиция альбома, где «таблетки кончаются, демоны молятся, нефть качается» — явно в стилях гранж, постпанк, и гитара, звуковая гитарная стена. Есть там лирическая баллада. Все это старомодно, конечно, но в хорошем смысле».

При этом критик признал, что ничего нового в плане стиля и музыки певица не создала, так как все это уже было в мировой музыкальной культуре. Однако отсутствие ожидаемой новизны Соседов отнес к достоинствам новой пластинки Земфиры. По словам собеседника ФАН, ему как раз близко, что автор живет именно в атмосфере классической гитарной музыки.

«Она живет где-то в 70-х годах, ее корни — это 60–70-е годы, это все оттуда», — пояснил Соседов.

В композиции «Пальто» критик углядел совпадения по стилю, мелодике, ритмике и настроению с легендарной композицией Джона Леннона.

«В «Imagine» Леннона другой текст, смысловое наполнение другое, но музыкально это оттуда — несомненно», — уверен Соседов.

По мнению критика, для самой Земфиры выход альбома — это уровень, некая марка, творческая, художественная планка. Новые песни певицы Соседов предпочел бы слушать в небольшом зале.

«Это, скорее, камерный альбом, не стадионный, в отличие от первых трех ее альбомов, где звучала, в общем-то, высокого качества поп-музыка с красивыми мелодиями, оригинальными текстами, — рассуждает Соседов. — Здесь Земфира мелодически, музыкально и даже ментально более традиционна для мировой музыки 60–70-х годов. Этот минор, ей свойственный, какая-то грусть, «услышь меня» — темы все те же, ничего нового придумать невозможно и не нужно».

По мнению меломана, главное достоинство нового обращения повзрослевшей Земфиры к широкой аудитории состоит в том, что слушатель увидит, как живет и развивается певица.

Причиной выхода нового альбома Соседов назвал именно творчество, а не потребность в деньгах или во вхождении в тренды. По словам критика, артистке не нужно «заряжать» какие-то концерты, собирать залы, ее не волнует пандемия, у нее все в этом смысле налажено.

«Она творит — и ей плевать, что скажут критик Н., критик М., певица Б. или журналистка Г., ее это не волнует, — уверен Соседов. — Она вот так слышит, так видит. Мне это интересно слушать, проводить аллюзии с музыкой 60–70-х годов, вспоминать старые группы. А что нового — прыгать голышом или петь ерунду всякую на два слова: «Бежала босая, спасая, косая»? Такая новизна мне не нужна».

Сергей Соседов также подчеркнул, что новая пластинка сделана музыкально, в это вложены силы, талант, мысли. По его мнению, нельзя сказать, что это все незрелое и пустое — все довольно серьезно.

Критик назвал «Бордерлайн» альбомом для зрелой публики, которой за 30-35. Тинейджерам он вряд ли покажется «своим».

«У Земфиры в хорошем смысле традиционное восприятие жизни и музыкальное самовыражение. Сказать, что это лучшая ее работа, как говорит Рената Литвинова, не скажу, но это уровень, это планка», — подытожил музыкальный критик.

Напомним, ранее американский музыкант Лео Лугански (Leo Luganskiy) обвинил Земфиру в плагиате обложки пластинки. Музыкант выложил в Twitter изображения, доказывающие факт нарушения авторских прав: его сингл «Brdrline» 2019 года вышел практически в точно таком же исполнении — перечеркнутые белые буквы на черном фоне. Существенная разница лишь в том, что у Земфиры название альбома написано на русском языке, а у Лугански — на латинице.