Матвиенко заявила о необходимости перевода школьников на пятидневку

Москва, 2 марта. Всех российских школьников нужно переводить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, это разгрузит время учащихся, которые, как правило, посещают еще и дополнительные занятия, и позволит им больше находиться на свежем воздухе и с родителями.

«Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и самое главное — чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», — сказала сенатор в интервью РИА Новости.

Матвиенко отметила, что вопрос установления такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ, и призвала создавать условия для перехода к нему.

За пятидневную учебную неделю в школах высказывался и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он раскритиковал шестидневку, подчеркнув, что из-за нее дети и родители не могут спокойно провести совместное время на выходных.

Вопрос длительности учебной недели для школьников обсуждается в России уже не первый год. Он остро стоял еще в то время, когда министром образования и науки страны была Ольга Васильева, напоминает «Ридус».