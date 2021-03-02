Эрдоган попросил Курти не открывать посольство в Иерусалиме

Белград, 2 марта. Самые значимые поздравления после победы на парламентских выборах 14 февраля лидер косовской великоалбанской партии «Самоопределение» Альбин Курти получил от Реджепа Тайипа Эрдогана и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет приштинская Gazeta Express.

В своем письме Альбину Курти президент Турции подчеркнул, что приветствует точку зрения партии Курти о пересмотре решения по созданию дипломатического представительства Косово в Иерусалиме, и было бы благоразумно избежать этого шага.

Израильский премьер, напротив, высоко оценил решение Приштины установить дипломатические отношения с еврейским государством и пригласил Курти лично присутствовать на открытии посольства самопровозглашенной республики Косово в Иерусалиме.

Официальные представители партии «Самоопределение» уже заявили, что готовы пересмотреть решение об открытии посольства Косово в Иерусалиме, проконсультировавшись по этому вопросу с официальным Брюсселем и Тель-Авивом.

По мнению ряда однопартийцев Курти, предыдущее правительство непризнанного Косово создало серьезную проблему, поспешно согласившись открыть посольство в непризнанной столице Израиля. В партии «Самоопределение» опасаются, что договоренности по Иерусалиму могут осложнить процесс сближения Приштины с Евросоюзом.

Today, Feb 1st, under extraordinary COVID19 circumstances, with my Israeli counterpart @Gabi_Ashkenazi???????? & with the blessing of the #UnitedStates ????????, we managed to successfully conduct the world’s 1st ever virtual establishment of diplomatic relations between #Kosovo & #Israel. pic.twitter.com/m2l0Ssg6og — Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) February 1, 2021

Ранее ЕС выступил с острой критикой в отношении решения приштинских «властей» открыть дипломатическое представительство в Израиле.

Так называемая «Республика Косово» — первая страна с преимущественно мусульманским населением, согласившаяся открыть посольство в Иерусалиме.

Обещание Приштины, прописанное в сентябре прошлого года в Вашингтонских соглашениях с Белградом, вызвало резкую критику и в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган посчитал, что так самопровозглашенная республика предала и его, и мусульманский мир.

Министерство иностранных дел Палестины, в свою очередь, также негативно отреагировало на недавнее установление дипломатических отношений между Израилем и самопровозглашенной республикой, оценив этот акт как «разочаровывающий», и призвав Приштину отменить решение об открытии посольства в Иерусалиме.

Признание Косово Израилем является частью соглашения между Приштиной и Белградом, которое было подписано при посредничестве администрации бывшего президента США Дональда Трампа в сентябре прошлого года. Соглашение также включало обязательства Белграда и Приштины открыть свои посольства в Иерусалиме.