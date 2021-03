Эрдоган попросил Курти не открывать посольство в Иерусалиме

Белград, 2 марта. Самые значимые поздравления после победы на парламентских выборах 14 февраля лидер косовской великоалбанской партии «Самоопределение» Альбин Курти получил от Реджепа Тайипа Эрдогана и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет приштинская Gazeta Express.

В своем письме Альбину Курти президент Турции подчеркнул, что приветствует точку зрения партии Курти о пересмотре решения по созданию дипломатического представительства Косово в Иерусалиме, и было бы благоразумно избежать этого шага.

Израильский премьер, напротив, высоко оценил решение Приштины установить дипломатические отношения с еврейским государством и пригласил Курти лично присутствовать на открытии посольства самопровозглашенной республики Косово в Иерусалиме.

Официальные представители партии «Самоопределение» уже заявили, что готовы пересмотреть решение об открытии посольства Косово в Иерусалиме, проконсультировавшись по этому вопросу с официальным Брюсселем и Тель-Авивом.

По мнению ряда однопартийцев Курти, предыдущее правительство непризнанного Косово создало серьезную проблему, поспешно согласившись открыть посольство в непризнанной столице Израиля. В партии «Самоопределение» опасаются, что договоренности по Иерусалиму могут осложнить процесс сближения Приштины с Евросоюзом.

