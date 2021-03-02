Траты россиян в феврале показали максимальный рост с начала пандемии

Москва, 2 марта. Потребительские расходы российских граждан по итогам февраля выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это стало рекордным показателем с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные SberIndex. Траты на продукты в минувшем месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении, а на непродовольственные товары — на 8,7%.

Дороже всего россиянам стало обходиться телекомоборудование и услуги (плюс 33,4%). В то же время снизились расходы на авиабилеты (минус 71,3%), дорожные пошлины (минус 30,1%) и локальный транспорт (минус 25%). Кроме того, меньше денег стало уходить на кафе и рестораны (минус 21,6%), а также книги и музыку (минус 16,1%), подсчитали эксперты «Сбера».